La estafa de los vinilos doble album

Si, soy de los que se ha pasado al vinilo. Me compré un tocadisco y creo que es una forma más tranquila y pensada de escuchar música.

Entonces comencé a comprar algunos vinilos de grupos actuales y he aquí mi sorpresa cuando me di cuenta que muchos de ellos eran un doble album (2 vinilos). Y que en cada cara había 2 o 4 canciones.

Me estuve informando: al tener más espacio entre surcos se podía meter más información y ... leches.

La cosa es que el precio es el doble y la experiencia es mucho peor: te tienes que levantar cada 2 canciones a cambiar hasta 4 caras, 4$ caras duras.