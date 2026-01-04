edición general
Estados Unidos seguirá deportando a migrantes venezolanos, afirma Noem (Eng)

El gobierno ha terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, lo que significa que alrededor de 600 000 venezolanos que vivían legalmente en EE. UU. podrían quedar sin protección y ser vulnerables a deportación si no consiguen otra forma legal de permanecer. Esto fue confirmado recientemente por la Secretaría de Seguridad Nacional de EE. UU. (2026).

4 comentarios
#2 Thirsk
Pero si ha ya ha democratizado su país. Les hace un favor!
2 K 46
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Kast está preparando el terreno para hacer otro tanto ahora que respiran libertad.
www.meneame.net/story/kast-llega-peru-dialogar-jeri-sobre-migrantes-ve
0 K 20
#3 ldoes
La entradilla es poesía para mis ojos.
0 K 8
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 y pregunta desde el desconocimiento ¿eso podría pasar en España?
1 K 32

