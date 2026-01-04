Estados Unidos seguirá deportando a migrantes venezolanos, afirma Noem (Eng)

El gobierno ha terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, lo que significa que alrededor de 600 000 venezolanos que vivían legalmente en EE. UU. podrían quedar sin protección y ser vulnerables a deportación si no consiguen otra forma legal de permanecer. Esto fue confirmado recientemente por la Secretaría de Seguridad Nacional de EE. UU. (2026).