Estados Unidos impone la asfixia petrolera a Cuba

Estados Unidos impone la asfixia petrolera a Cuba

“Cuba no podrá sobrevivir”, ha asegurado Donald Trump tras la publicación de una orden ejecutiva que plantea aranceles a los países que suministren crudo a La Habana

DonNadieSoy #1 DonNadieSoy
Algun@: "el bloqueo no existe :shit: "
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Es como lo de "el mundo basado en reglas", nadie es tan imbécil como para creérselo, son otro tipo de personas.
bioibon #2 bioibon
Llevan décadas intentándolo. No van a parar hasta que Cuba vuelva a ser su prostíbulo, como era antes.
balancin #3 balancin
Para las décadas que llevaban recibiéndolo regalado

#2 porque en cuba dejó de existir la prostitución. Cierto, para el mundo sí, pero no para los gringos. Ok.
magnifiqus #5 magnifiqus *
"El comunismo es un sistema inviable", "El comunismo está abocado al fracaso", repiten como un mantra los usanos. Pero, por lo que sea, desde que acabó la II GM, cada vez que aparece un nuevo país comunista allí que van con todo para asegurarse de que no prospere: Corea, Vietnam, Cuba, Granada, Guatemala, Nicaragua, Chile, Camboya y Laos, Timor Oriental, Venezuela... Entiendo que algunas intervenciones se produjeron en el contexto de la Guerra Fría debido al choque de dos superpotencias como USA y la URSS, pero desde que cayó esta última, ¿cuál es la excusa?

Si tan malo es el comunismo, ¿qué necesidad hay de intervenir? Déjenlo fracasar libremente, que lo veamos todos.
