Estados Unidos: cómo la desregulación hizo que la electricidad fuera más cara, no más barata [EN]

En lugar de generar eficiencia, este sistema de desregulación minorista creó una nueva complejidad: los intermediarios comerciales. Quienes viven en estados con mercados eléctricos desregulados saben que estos mercados abiertos presentan numerosos problemas, como prácticas comerciales desleales, demandas o sanciones regulatorias por prácticas de venta engañosas. Otros problemas incluyen el marketing engañoso, un proceso llamado “slamming” en el que las empresas cambian los proveedores de los clientes sin su conocimiento, lagunas contractuales que aumentan los precios y fraude puro y duro.