El estado vuelve a denegar la solicitud del Templo Satánico de celebrar un evento en el edificio del Capitolio de Iowa (Eng)

Se trata de la segunda negación consecutiva de esta naturaleza: el año pasado también se rechazó una solicitud similar, lo que llevó a la organización a presentar una queja por discriminación religiosa ante la Comisión de Derechos Civiles de Iowa con el respaldo de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Iowa, una de las alegaciones es que otras religiones sí tienen autorización. Han criticado fuertemente la decisión, subrayando que el gobierno no puede negar servicios o beneficios públicos a grupos religiosos solo por estar en desacuerdo