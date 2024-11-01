Por qué el estado de bienestar está fallando en España a quienes más lo necesitan y cómo solucionarlo

Tener derecho a una prestación social en España no garantiza poder acceder a ella. Más de la mitad de los hogares que cumplen los requisitos para recibir ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o el bono eléctrico no llegan a percibirlas. Miles de personas esperan años para que se les reconozca su discapacidad, dependencia o tarjetas de residencia. Conseguir una cita se ha convertido en un obstáculo en muchas administraciones. La distancia entre el reconocimiento de derechos sociales y su disfrute se convierte en un abismo.
Solución de Vox = mas capitalismo + mas monarquía + mas subsiguiente pobreza + mas babyboom + mas mas subsiguiente pobreza
Gente que no cree en que todos tengamos una buena educación , sino que creen que es mejor que los que tienen dinero tengan una educación y los que no lo tienen tengan otra educación, para asegurarse que los suyos sigan arriba por generaciones.
Gente que vive en Áticos de lujo pagados con las comisiones de sus parejas que… » ver todo el comentario
Solo nos queda la sanidad y educación públicas que debemos cuidar como oro en paño y dedicarle toda nuestra atención.
Las personas que lo necesitan no pueden estar tanto tiempo desamparadas.