Por qué el estado de bienestar está fallando en España a quienes más lo necesitan y cómo solucionarlo

Tener derecho a una prestación social en España no garantiza poder acceder a ella. Más de la mitad de los hogares que cumplen los requisitos para recibir ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o el bono eléctrico no llegan a percibirlas. Miles de personas esperan años para que se les reconozca su discapacidad, dependencia o tarjetas de residencia. Conseguir una cita se ha convertido en un obstáculo en muchas administraciones. La distancia entre el reconocimiento de derechos sociales y su disfrute se convierte en un abismo.

#1 pandasucks
Votando a la derecha, un plan sin fisuras!
#5 BoosterFelix
#1 Problema del Reino de España = capitalismo + monarquía + subsiguiente pobreza + babyboom + mas subsiguiente pobreza

Solución de Vox = mas capitalismo + mas monarquía + mas subsiguiente pobreza + mas babyboom + mas mas subsiguiente pobreza
#2 daniMate
Lo mejor es seguir votando a gente que quiere acabar con el estado del bien estar porque ellos ya tienen todo cubierto con los sobres que les dan las empresas privadas.

Gente que no cree en que todos tengamos una buena educación , sino que creen que es mejor que los que tienen dinero tengan una educación y los que no lo tienen tengan otra educación, para asegurarse que los suyos sigan arriba por generaciones.

Gente que vive en Áticos de lujo pagados con las comisiones de sus parejas que…   » ver todo el comentario
#4 elsnons
A ello se añade el problema de acceso a una vivienda en alquiler o compra a precio asumible. Los recursos públicos no pueden abarcar el conjunto de las necesidades de la población el estado del bienestar es un slogan sin contenido real.

Solo nos queda la sanidad y educación públicas que debemos cuidar como oro en paño y dedicarle toda nuestra atención.
#3 obmultimedia
Hay tantas solicitudes que estan desbordados, de media tardan de 6 meses a un año en conceder esas ayudas, hay casos que se van a año y medio e incluso ni los revisan habiendo un "silencio administrativo" en esos expedientes.
Las personas que lo necesitan no pueden estar tanto tiempo desamparadas.
