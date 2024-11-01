¿Está la economía genocida de Israel al borde del abismo?

El economista Shir Hever explica cómo la movilización bélica en Gaza ha impulsado una "economía zombi” que parece funcionar, pero que carece de perspectivas de futuro. Se basa en una ilusión. Desde octubre de 2023, Israel se ha enfrentado a una convergencia de crisis económicas. Decenas de miles de residentes han sido desplazados de las regiones fronterizas del sur y el norte como resultado de las hostilidades con Hamás y Hezbolá, mientras que cientos de miles de reservistas han sido retirados de la población activa durante largos periodos.
| etiquetas: economía , israel , abismo , pobreza , huida , capitales
Ojalá me equivoque en esto último y mañana alguien ponga a Israel de rodillas o mejor aún a morder el polvo... Pero ahora mismo no parece probable porque Israel es EEUU y viceversa.
Si Europa rompiera relaciones comerciales con Israel, este se hundiría también.
....muchos genocidas han abandonado su empleos para masacrar palestinos y claro las empresas resienten la falta de obreros..
El infierno no es suficiente castigo para esta gentuza.
Esto es otra noticia es otro intento de cambiar o dirigir la opinión para no centrarse en n el suceso del siglo.
Y es que irán le daba dinero a Pablo Iglesias cuando nadie más lo hizo y ya se sabe el perro no muerde la mano que le da de comer.
Irán: está muriendo gente, no se sabe ya ni la cifra, los están literalmente apaleando hasta morir.
La solución de esta gente para quemirws a otro lado es mandarte un SMS diciendotw que vayas a manifestarte contra Israel.
Escribe una novela.