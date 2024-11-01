edición general
¿Está la economía genocida de Israel al borde del abismo?

El economista Shir Hever explica cómo la movilización bélica en Gaza ha impulsado una "economía zombi” que parece funcionar, pero que carece de perspectivas de futuro. Se basa en una ilusión. Desde octubre de 2023, Israel se ha enfrentado a una convergencia de crisis económicas. Decenas de miles de residentes han sido desplazados de las regiones fronterizas del sur y el norte como resultado de las hostilidades con Hamás y Hezbolá, mientras que cientos de miles de reservistas han sido retirados de la población activa durante largos periodos.

Lyovin81 #2 Lyovin81 *
Teniendo detrás al matón del mundo, EEUU, el repugnante y genocida Israel no caerá hasta que su cómplice lo haga. El proyecto de Israel es la puerta de entrada y control del capital norteamericano a oriente medio, es una cuestión estratégica fundamental para ellos, su más querido proyecto colonialista y expansionista. Todavía queda tiempo para que este imperio del mal caiga y de hecho, parecen ir en ascenso.
Ojalá me equivoque en esto último y mañana alguien ponga a Israel de rodillas o mejor aún a morder el polvo... Pero ahora mismo no parece probable porque Israel es EEUU y viceversa.
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#2 Pues igual más pronto que tarde.
security_incident #10 security_incident
#2 La economía de Israel está tan Al borde del colapso como lo n pueda estar la economía americana. La batalla se da en suelo estadounidense. Por una sangrienta larga y liberadora guerra civil americana!!
#11 soberao
#2 De todas formas Israel acabará pagando por todo lo que ha hecho en Gaza. Han estado gastando munición por aburrimiento. Destruyendo barrios de civiles que no son ningún objetivo militar ni económico. Toda esa deuda la tendrán que pagar además de la reconstrucción y la reparación del genocidio sionista. Aunque se vean intocables acabarán recogiendo lo que han sembrado.
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Sin el apoyo financiero de EE.UU. la economía de Israel se habría hundido varias veces, claro que es una economía zombi, gracias a la ayuda que recibe. El día que EE.UU. deje de darle apoyo económico Israel se hunde, es el país que más ayuda recibe de EE.UU., cada año más 3000 millones de dólares. , en este año pasado ha sido como 10 veces más.
Si Europa rompiera relaciones comerciales con Israel, este se hundiría también.
Arzak_ #7 Arzak_
¡Ay! Yahweh mediante 8-D
#9 Acabose
Menudo cerdo.....los pobres genocidas se tienen que desplazar por las hostilidades de Hamás y Hezbola .
....muchos genocidas han abandonado su empleos para masacrar palestinos y claro las empresas resienten la falta de obreros..

El infierno no es suficiente castigo para esta gentuza.
Islamotransfeministe #1 Islamotransfeministe
La que están no al borde del abismo, totalmente dentro es irán.
Esto es otra noticia es otro intento de cambiar o dirigir la opinión para no centrarse en n el suceso del siglo.
Y es que irán le daba dinero a Pablo Iglesias cuando nadie más lo hizo y ya se sabe el perro no muerde la mano que le da de comer.

Irán: está muriendo gente, no se sabe ya ni la cifra, los están literalmente apaleando hasta morir.

La solución de esta gente para quemirws a otro lado es mandarte un SMS diciendotw que vayas a manifestarte contra Israel.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
#1¿Ten cuidado con lo que fumas?
Escribe una novela.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Si la diferencia entre Iran he israel es que la segunda sigue matando gente inocente desde hace ya dos años, sin justificar desde luego lo de Iran, ya se sabe como las gastan en ese pais
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
#4 Israel mata palestinos desde su fundación, es el país más belicista del planeta.
