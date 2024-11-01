¿Está la economía genocida de Israel al borde del abismo?

El economista Shir Hever explica cómo la movilización bélica en Gaza ha impulsado una "economía zombi” que parece funcionar, pero que carece de perspectivas de futuro. Se basa en una ilusión. Desde octubre de 2023, Israel se ha enfrentado a una convergencia de crisis económicas. Decenas de miles de residentes han sido desplazados de las regiones fronterizas del sur y el norte como resultado de las hostilidades con Hamás y Hezbolá, mientras que cientos de miles de reservistas han sido retirados de la población activa durante largos periodos.