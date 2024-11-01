edición general
Esta consola desconocida ha arrasado en ventas y ya se comparan a sí mismos con la Wii de Nintendo

Hace unas semanas os hablamos de NEX Playground Interactive, una consola que se coló entre las plataformas de hardware más vendidas en EEUU, superando en ventas a PlayStation 5, según datos semanales ofrecidos por el analista Mat Piscatella. Se trata de una máquina de reducidas dimensiones que está orientada a un público más ocasional, así como los más pequeños de la casa. Se basa en el control de movimiento, y no son pocos los que la han relacionado con Wii y su marcado enfoque familiar. Su catálogo de juegos comprende títulos party y basados.

emmett_brown
"The Nex Playground is a video game console developed by American company Nex that was released in December 2023"

Pues la va a comprar su puta madre.

Boicot!
