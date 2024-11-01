Esta astrofotografía no está hecha con inteligencia artificial  

El astrofotógrafo profesional Andrew McCarthy, el paracaidista Gabriel C. Brown y el piloto Jim Hamberlin han unido sus pasiones para dar vida a una obra de arte memorable, “La Caída de Ícaro”, en la que la silueta de un hombre se recorta frente a la turbulenta capa de hidrógeno del Sol entre las manchas solares. La fotografía se obtuvo después de una larguísima preparación y varios intentos para encontrar el alineamiento perfecto. La Caída de Ícaro es sin duda una de las fotografías astronómicas más impresionantes con varios premios.
