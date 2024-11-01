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El espía que no sabía que lo era: Tucker Carlson, la CIA y el arte involuntario de liquidar ayatolás

El espía que no sabía que lo era: Tucker Carlson, la CIA y el arte involuntario de liquidar ayatolás

La CIA sabía que Carlson hablaba con funcionarios iraníes porque los tenía pinchados. Informó a Trump. Trump entonces invitó a Carlson al Despacho Oval varias veces, sabiendo que el presentador transmitiría a Teherán la impresión de que el presidente rechazaba el ataque. Irán relajó la guardia. Jamenei convocó una reunión presencial con sus generales. La inteligencia israelí localizó esa reunión. El misil llegó puntual.

| etiquetas: trump , iran , tucker carlson , internacional , mundo , tecnología
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3 comentarios
9 2 0 K 107 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Todo forma parte del plan xD xD

Si usasen una fracción de todo ese poder de investigación en investigar a Epstein y la lista de personas que iban a esa isla igual sacarían algo en claro sobre lo que allí acontecía
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mikelx #3 mikelx
Que asco de artículo la verdad. Si es cierto, es asqueroso y si es falso casi peo. Supongo que tendra un poco de todo, con extra de propaganda.
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Nekobasu #2 Nekobasu
Y luego lloran y claman venganza por el ataque a traición en Pearl Harbor.
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menéame