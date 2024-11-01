El espía que no sabía que lo era: Tucker Carlson, la CIA y el arte involuntario de liquidar ayatolás

La CIA sabía que Carlson hablaba con funcionarios iraníes porque los tenía pinchados. Informó a Trump. Trump entonces invitó a Carlson al Despacho Oval varias veces, sabiendo que el presentador transmitiría a Teherán la impresión de que el presidente rechazaba el ataque. Irán relajó la guardia. Jamenei convocó una reunión presencial con sus generales. La inteligencia israelí localizó esa reunión. El misil llegó puntual.