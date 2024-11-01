edición general
La esperanza del cielo es para los pobres

La religión no solo es el opio del pueblo, sino que es además la única esperanza para los más desfavorecidos... Los más pobres, los que no tienen ninguna esperanza suelen ser las personas más religiosas. Y es algo explicable. Cuando todo está en tu contra, cuando el mundo es un lugar inhóspito, peligroso y desagradable el cerebro humano se aferra a una invención, que en realidad es tan solo un deseo imposible: la esperanza de que tras el abandono de este valle de lágrimas haya un lugar mágico llamado cielo en donde todo será felicidad...

etiquetas: religión , dios , esperanza , pobreza
8 comentarios
javierchiclana #1 javierchiclana
La religión es el complemento perfecto para sustentar, sin que exploten, las diferencias de clase extrema... el poder absolutista/capital siempre la apoyará.

No hay nada que haga más conformista al ser humano que la creencia de que esta vida es irrelevante, sólo un examen para dilucidar, si te sometes suficientemente, si mereces el premio máximo imaginable "la vida eterna".
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#1 Si me dijeras el cielo islamico que es un burdel con vino y tal, todavia. Pero al menos en el catolicismo el cielo es un lugar de oracion, adoracion y contemplacion (lo que se llama la vision beatifica), no de placeres mundanos.

El poder capitalista de hoy no lo veo muy religioso, mas bien lo contrario, de hecho es una fuerza secularizante, por ejemplo la navidad se ha convertido en algo meramente comercial, desprovisto de componente religiosa pero con papa noeles, lucecitas y similares.…   » ver todo el comentario
javierchiclana #4 javierchiclana *
#3 Mi madre, víctima y fanática católica, tiene más miedo al infierno (para ella el sufrimiento eterno) que el incentivo del cielo al cual la religión católica no se ha molestado mucho en "dibujar" detalladamente en su imaginario. Sospecho que era algo parecido en la antigüedad.

Y sí, ahora el capital (en el privilegiado primer mundo) tiene otras herramientas pero hasta ahora, durante muchos siglos, ha sido la principal para el sometimiento de la clase obrera.
Torrezzno #2 Torrezzno
Casi de acuerdo en todo. Pero es que la religión es también el opio del rico. Especialmente en el mundo protestante.
estemenda #5 estemenda
#2 Los ricos a menudo son también pobres. De espíritu.
Milmariposas #7 Milmariposas
Ya lo comenté en otro post, pero sigue chocándome el caso de los hispanos, a los que hace cinco siglos los evangelizaron (y no precisamente a las buenas), fueron obligados a borrar sus propias creencias, y generación tras generación, adoptaron sin cuestionarse el cristianismo como la "religión verdadera", sin darse cuenta de que son infantilizados, sometidos y adocenados, a través "normas" que les obligan a adaptar cada esfera de sus vidas a una serie de limitaciones, prohibiciones y reglas.
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
En la última década, los más pobres pusieron sus ilusiones en mesías con coleta. Ya todos sabemos cómo ha acabado la historia.
Andreham #8 Andreham
#6 Con todos los demonios y algún ángel díscolo haciendo todo lo posible por hundir a ese "mesías".

Me suena a cuando los judíos decidieron perdonar a un ladrón reincidente en lugar de al hijo de dios.
