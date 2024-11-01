La esperanza del cielo es para los pobres

La religión no solo es el opio del pueblo, sino que es además la única esperanza para los más desfavorecidos... Los más pobres, los que no tienen ninguna esperanza suelen ser las personas más religiosas. Y es algo explicable. Cuando todo está en tu contra, cuando el mundo es un lugar inhóspito, peligroso y desagradable el cerebro humano se aferra a una invención, que en realidad es tan solo un deseo imposible: la esperanza de que tras el abandono de este valle de lágrimas haya un lugar mágico llamado cielo en donde todo será felicidad...