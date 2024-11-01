La esperanza del cielo es para los pobres

La religión no solo es el opio del pueblo, sino que es además la única esperanza para los más desfavorecidos... Los más pobres, los que no tienen ninguna esperanza suelen ser las personas más religiosas. Y es algo explicable. Cuando todo está en tu contra, cuando el mundo es un lugar inhóspito, peligroso y desagradable el cerebro humano se aferra a una invención, que en realidad es tan solo un deseo imposible: la esperanza de que tras el abandono de este valle de lágrimas haya un lugar mágico llamado cielo en donde todo será felicidad...
| etiquetas: religión , dios , esperanza , pobreza
No hay nada que haga más conformista al ser humano que la creencia de que esta vida es irrelevante, sólo un examen para dilucidar, si te sometes suficientemente, si mereces el premio máximo imaginable "la vida eterna".
El poder capitalista de hoy no lo veo muy religioso, mas bien lo contrario, de hecho es una fuerza secularizante, por ejemplo la navidad se ha convertido en algo meramente comercial, desprovisto de componente religiosa pero con papa noeles, lucecitas y similares.… » ver todo el comentario
Y sí, ahora el capital (en el privilegiado primer mundo) tiene otras herramientas pero hasta ahora, durante muchos siglos, ha sido la principal para el sometimiento de la clase obrera.
Me suena a cuando los judíos decidieron perdonar a un ladrón reincidente en lugar de al hijo de dios.