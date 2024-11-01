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Esperanza Aguirre afirma que si Vox existe es porque Rajoy "incumplió" el programa del PP: "Con Aznar estábamos todos unidos"
La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que el expresidente popular le pasó el partido a Pablo Casado 'dividido en tres' en referencia a PP, Vox y Ciudadanos
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#3
Ratoncolorao
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Lo dice la tipa que le creo a Abascal un chiringuito donde cobraba más que el presidente. La misma tia que perdió en el congreso del PP con Rajoy, así que debe ser una opinión ponderada y objetiva.
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#5
Brill
#3
Sastos. VOX es en parte creación suya.
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#10
Eukherio
#3
Se sabe desde hace años que había un sector del PP que no podía ni ver a Rajoy, pero que eran tan extremadamente impopulares que sería un suicidio ponerlos de candidatos a unas generales. Aguirre siempre fue la apuesta de Losantos hasta que su empresa estaba al borde de la quiebra y tuvo que rescatarla el PP, entonces empezó a tolerar a Mariano.
Ahora está pasando un poco lo mismo con Feijoo y Ayuso, que hay un sector del PP que querría que la candidata fuese Ayuso, pero saben que sería posible que se comiesen la hostia del siglo en unas generales, mientras que a Feijoo le bastaría con no cagarla y esperar, algo que se ve que le cuesta horrores.
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#2
ombresaco
Sabe quien es M. Rajoy?
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#6
eltxoa
Vox existe porque el PP esta hasta las trancas de corrupción y alguno pensó que Vox no tenía de eso. Era fácil de entender incluso para esperanza.
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#11
ombresaco
#6
... y que ciudadanos era demasiado modernito.
Cuando se vio que el pp aguantó, le retiraron el apoyo a ambos, pero vox aguanta
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#4
kaos_subversivo
Confirma lo que todos sabiamos, que pp, vox y ciudadanos eran la misma mierda
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#1
YSiguesLeyendo
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soy yo o la Espe está diciendo que la derecha AOVE es Vox y no el PP? (nota: AOVE = Aceite de Oliva Virgen Extra; es decir, la derecha pura)
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#9
Flamazares
#1
La Espe está diciendo que el la psoización del PP que hizo Rajoy dejó fuera a parte del partido, que hizo que los más ultras fundaran Vox, y que los liberales se fueran a ciudadanos.
Vamos, que lo que dice Espe es una obviedad para cualquiera con ojos en la cara
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#12
PerritaPiloto
#9
Que psoeización, las dinámicas del PP siguieron igual. Hizo un programa que no era realista para unas elecciones en mitad de una crisis. Si hubiese sido parecido al PSOE no le hubieran hecho una moción de censura para poner a un presidente del PSOE.
Esperanza Aguirre perdió el control del PP de Madrid. Se intentó ir al ayuntamiento y pinchó. Pesaron más los múltiples casos de corrupción que lo que hiciese el PP.
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#7
Metabarón
Cada vez que habla es para sacar los colmillos y soltar veneno
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#8
laruladelnorte
Sobre la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Aguirre ha afirmado que "es la mejor sin duda" y que sólo está en desacuerdo con ella en una cosa: que no declare bien de interés cultural el Valle de los Caídos.
Que es la mejor ya lo dejó claro en la pandemia,nadie como ella para sacar beneficios a ciertos negocios...
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#13
Rixx
Abuela, váyase a echar unas partidas al bridge
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Ahora está pasando un poco lo mismo con Feijoo y Ayuso, que hay un sector del PP que querría que la candidata fuese Ayuso, pero saben que sería posible que se comiesen la hostia del siglo en unas generales, mientras que a Feijoo le bastaría con no cagarla y esperar, algo que se ve que le cuesta horrores.
Cuando se vio que el pp aguantó, le retiraron el apoyo a ambos, pero vox aguanta
Vamos, que lo que dice Espe es una obviedad para cualquiera con ojos en la cara
Esperanza Aguirre perdió el control del PP de Madrid. Se intentó ir al ayuntamiento y pinchó. Pesaron más los múltiples casos de corrupción que lo que hiciese el PP.
Que es la mejor ya lo dejó claro en la pandemia,nadie como ella para sacar beneficios a ciertos negocios...