Esperanza para la agricultura mundial de plátanos en un descubrimiento genético[ENG]

Los científicos han identificado una resistencia genética crucial a una enfermedad fúngica que amenaza el suministro global de plátanos en una subespecie silvestre de la fruta.



En un valioso paso adelante para los programas de cultivo de plátanos, el Dr. Andrew Chen y la profesora Elizabeth Aitken de la Universidad de Queensland han identificado la región genómica que controla la resistencia a Fusarium Wilt Sub Tropical Race 4 (STR4).



“El marchitamiento por fusario, también conocido como enfermedad de Panamá, es una enfermedad destructiva