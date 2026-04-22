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Espera histórica por el campanu de Asturias

Espera histórica por el campanu de Asturias

La quinta jornada de pesca en las cuencas fluviales asturianas arranca sin que se haya capturado el primer salmón de la temporada, lo que marca un inicio inédito mientras crece la incertidumbre entre los pescadores. Esta demora se puede interpretar de dos maneras: por un lado, algo que ya tienen claro los pescadores desde hace tiempo, que es que los salmones cada entran más tarde en los ríos asturianos y, por tanto, el retraso de comienzo de temporada que ha aplicado el Principado hasta el tercer fin de semana de abril

| etiquetas: asturias , río , salmón , campanu , pescadores
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7 comentarios
6 0 0 K 72 actualidad
#1 ijon.tichy
Es una vergüenza que aún se permita pescar el salmón (o la angula) en Asturias. Necesitamos pararlo todo cinco o diez años mínimo.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 salmón, pulpo, angula, lobo…
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Apotropeo #2 Apotropeo
Cogerán el primero y el último.
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tul #4 tul
que pruebena pescarse entre ellos, seguro que asi aumentan las capturas
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reivaj01 #5 reivaj01
Llamadme loco pero, en vez de pescar los últimos salmones ¿No sería más fácil torearlos para que no se extingan?
Así el año que viene, ya se podrían hacer 2 grupos de salmones: el primer grupo para pesca y el segundo para toreo y no extinción
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Nube_Gris #7 Nube_Gris
Los animales no son como nosotros; ellos no pueden ignorar el cambio climático y tienen que adaptarse, cambiar sus hábitos o simplemente desaparecer.
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menéame