Espera histórica por el campanu de Asturias

La quinta jornada de pesca en las cuencas fluviales asturianas arranca sin que se haya capturado el primer salmón de la temporada, lo que marca un inicio inédito mientras crece la incertidumbre entre los pescadores. Esta demora se puede interpretar de dos maneras: por un lado, algo que ya tienen claro los pescadores desde hace tiempo, que es que los salmones cada entran más tarde en los ríos asturianos y, por tanto, el retraso de comienzo de temporada que ha aplicado el Principado hasta el tercer fin de semana de abril