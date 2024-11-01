edición general
Espectaculares tiros de petanca

Recopilación de los mejores tiros de petanca que te dejarán con la boca abierta.

Un_señor_de_Cuenca
Menuda joya, gracias.
Golan_Trevize
yisusfaquinkraist!
¡Pedazo de maestros de la petanca! Estoy flipando pepinillos con las carambolas que se marcan los notas.
The_Ignorator
Que no os engañe la miniatura
Todos sabemos el cuerpo atlético que tienen los grandes jugadores de petanca.

(Y viendo el vídeo, tengo razón)  media
