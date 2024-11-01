edición general
La espantosa economía de Europa (inglés)

El crecimiento de la UE es horriblemente lento; la demanda es terriblemente débil y la inversión extranjera es aterradora mínimo de nueve años. Mientras tanto, las empresas están malditas por los altos precios de la energía, los aranceles estadounidenses y la feroz competencia china; Los ciudadanos comunes y corrientes, plagados de salarios estancados y atormentados por la incertidumbre geopolítica, temen desprenderse de la riqueza que tanto les costó ganar.
El terror de Europa es tan palpable que incluso ha incitado a sus políticos a actuar

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Venderse a los intereses de EEUU no es lo que llamaría yo actuar. Más bien sería claudicar, traicionar ....
cocolisto #1 cocolisto
“Europa sufre miedo al declive, dijo Philipp Lausberg, analista senior del Centro de Política Europea. “Hay una sensación de que las cosas van cuesta abajo, que estamos perdiendo nuestra prosperidad y que el orden político y geoeconómico está cambiando de una manera que no nos beneficia.”El miedo engendra miedo. El aumento del gasto en defensa sí lo ha hecho nervioso formuladores de políticas fiscalmente conservadores que todavía están atormentados por la pesadilla de la crisis de la eurozona…   » ver todo el comentario
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Es tan evidente que la cola para entrar sigue igual de larga o más
