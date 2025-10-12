Los españoles que viajen al GP de F1 de Shanghái serán multados si no registran su alojamiento

China se ha reabierto al turismo internacional justo a tiempo para el Gran Premio de Fórmula 1 de Shanghái (13-15 de marzo), pero con normas claras para los visitantes. Los aficionados españoles deben tener en cuenta el registro de alojamiento: los hoteles comunican los datos automáticamente a la policía, pero quienes se alojen en apartamentos o casas de amigos deben registrarse en una comisaría en 24 horas (72 en zonas rurales). No hacerlo puede acarrear multas o incluso la expulsión del país.