Los españoles que viajen al GP de F1 de Shanghái serán multados si no registran su alojamiento

China se ha reabierto al turismo internacional justo a tiempo para el Gran Premio de Fórmula 1 de Shanghái (13-15 de marzo), pero con normas claras para los visitantes. Los aficionados españoles deben tener en cuenta el registro de alojamiento: los hoteles comunican los datos automáticamente a la policía, pero quienes se alojen en apartamentos o casas de amigos deben registrarse en una comisaría en 24 horas (72 en zonas rurales). No hacerlo puede acarrear multas o incluso la expulsión del país.

6 comentarios
#2 z1018
Estuve en China en septiembre y ya existían esas reglas, no sé cómo inventan tanto. Necesitas un billete de salida y nombre y dirección del hotel y para otros alojamientos registrarse en una comisaría.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Acaban de descubrir que China hace eso? Menudos periodistas xD
d5tas #1 d5tas
En EEUU ni te dejan entrar si no lo haces.
Cehona #4 Cehona
#1 Ni en RU
¿A que estamos esperando en imponer las mismas medidas en reciprocidad?
asola33 #6 asola33
Ir a shangai con la que cae en Iran, no parece muy aconsejable. (a pasarlo bien...)
Urasandi #5 Urasandi
En toda la UE:

" c) para viajes de carácter turístico o privado:
i) documentos justificativos relativos al hospedaje:
invitación de un particular si se hospeda en el domicilio de éste,
— documento justificativo del establecimiento de hospedaje o cualquier otro documento pertinente que indique el alojamiento que se haya previsto,"
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0399-2025
menéame