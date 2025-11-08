edición general
El español Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia tras 20 años de Gobiernos de izquierda

Rodrigo Paz Pereira juró este sábado como presidente de Bolivia para los próximos cinco años, cerrando dos décadas de gobiernos del MAS. Nacido en Santiago de Compostela, el político centrista promete abrir el país al mundo y aplicar un "capitalismo para todos". El nuevo mandatario ganó en segunda vuelta el pasado 19 de octubre con el 54,96% de los votos, derrotando al expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), quien obtuvo el 45,04%.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Nacido en Santiago de Compostela en 1967 durante el exilio de sus padres, Paz Pereira juró el cargo con la fórmula "Dios, patria y familia, sí, juro" ante su vicepresidente, el excapitán de Policía Edmand Lara, y los diputados y senadores electos.
estemenda #2 estemenda
"Dios, patria y familia, sí, juro"
Patria y dios sí pero el nepotismo va antes.
