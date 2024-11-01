edición general
España vive en un estado de corrupción estructural

España es un problema de corrupción. Hablamos de una maquinaria política que lleva décadas funcionando como una red de favores, silencios, tapaderas y pactos no escritos: “Tú no me hundes, yo no te hundo”. Y mientras el ciudadano paga impuestos récord, millones desaparecen en sobrecostes, comisiones, contratos a dedo o favores de despacho. Coste:.Hasta 90.000 millones al año según otros análisis: alrededor del 8 % del PIB. Equivalente a 1.200 euros por ciudadano y año. Esto sin contar:Trata de personas. Explotación sexual y laboral. Muertes

90.000 millones fundidos por el PPSOE. Un problema galáctico brutal.

Vamos a seguir votando Bipartidismo :troll: por que los demás son "iguales"
#4 Como sus políticas económicas no nos joden suficientemente a la mayor parte de la sociedad, la mayoría de votantes aún les vota a pesar también de ser los campeones de la corrupción.
Lo he dicho y lo digo siempre. Hasta que el PP y el PSOE no desaparezcan no nos libraremos de esa corrupción. Para empezar deberían estar ilegalizados por la corrupción constante y sistemática y para terminar ejercen una especie de monopolio político. Al haber parasitado España desde la segunda república todos los apéndices del estado están llenos de afines colocados a dedo. Universidades, entidades publicas, seguridad, juricatura.

La única solución es enviarlos al ostracismo. No entrar en gobiernos de coalición. Necesitamos partidos fuertes alternativos que denuncien esa corrupción sistémica y no se conformen con las migajas. Necesitamos altura de miras, visión de futuro. No cortoplacismo de sillón.
Hay que reemplazar politcos por IAs DE CODIGO LIBRE. Y fin del asunto.
"vive" como si fuese algo nuevo
No dice nada nuevo que no se supiera ya.
El Estado actual es una mafia que te roba con la promesa de que te ayudarán y luego te dejan tirado porque están muy ocupados llevándoselo calentito.
Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/psoe-logra-siniestro-empate-pp-tres-minis El PSOE logra un siniestro empate con el PP: tres ministros enviados a prisión de cada partido
Y solo pone 3 ejemplos de corrupción, 2 del psoe que no se han probado aún y mafias inmigrantes xD
¿Solo España?
Ya lo dijo Yolanda Díaz: un Gobierno de corrupción
