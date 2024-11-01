España vive en un estado de corrupción estructural

España es un problema de corrupción. Hablamos de una maquinaria política que lleva décadas funcionando como una red de favores, silencios, tapaderas y pactos no escritos: “Tú no me hundes, yo no te hundo”. Y mientras el ciudadano paga impuestos récord, millones desaparecen en sobrecostes, comisiones, contratos a dedo o favores de despacho. Coste:.Hasta 90.000 millones al año según otros análisis: alrededor del 8 % del PIB. Equivalente a 1.200 euros por ciudadano y año. Esto sin contar:Trata de personas. Explotación sexual y laboral. Muertes
| etiquetas: españa corrupción estructural
Vamos a seguir votando Bipartidismo por que los demás son "iguales"
La única solución es enviarlos al ostracismo. No entrar en gobiernos de coalición. Necesitamos partidos fuertes alternativos que denuncien esa corrupción sistémica y no se conformen con las migajas. Necesitamos altura de miras, visión de futuro. No cortoplacismo de sillón.
El Estado actual es una mafia que te roba con la promesa de que te ayudarán y luego te dejan tirado porque están muy ocupados llevándoselo calentito.