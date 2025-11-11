edición general
España, uno de los países con más presión migratoria que podrán apelar a la solidaridad de la UE

En el rumbo comunitario para aplicar el Pacto europeo de Migración y Asilo, Bruselas ha dictaminado este martes que España es uno de los países con más presión migratoria de la Unión Europea, por lo que podrá apelar a la solidaridad de la UE para gestionar el flujo de llegadas. Bajo esta categoría se encuentran también Italia, Grecia y Chipre, y todos estos Estados miembros son los que a partir de julio del 2026 deberían poder reclamar que se reubiquen parte de los migrantes que han llegado de forma irregular o apoyo financiero a otros Estados

Pertinax #4 Pertinax *
#2 Regularla de modo que no se pueda llamar presión, sino inversión social.
2 K 40
plutanasio #5 plutanasio
#4 Y cómo la regulas?
0 K 12
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Para eso tenemos Doctores, que no es mi caso. Pero se me ocurre, así, como idea loca, la repatriación automática si no existe permiso de residencia ni estatuto de refugiado, o condición de MENA, y sobre esto último también tendríamos que discutir, porque está siendo un obvio descojono. Y, por supuesto, devoluciones en caliente.
0 K 12
powernergia #7 powernergia *
No somos capaces de reubicarlos dentro de España, como para llegar a acuerdos con otros paises.

La derecha fascista, populista engañabobos siempre en contra.

#6 Alguna otra ocurrencia que sea legal?.
0 K 10
plutanasio #8 plutanasio
#6 Los que vienen de países que saben que no pueden pedir refugio porque en su país no hay ninguna guerra tiran el pasaporte antes de embarcar. Y si consigues saber de qué país vienen esos países no les reconocen como ciudadanos porque pasan de ese marrón. Por eso Italia quería montar un CIE en los balcanes, para desincentivar esa inmigración ilegal, y un par de países más han intentado lo mismo, pero les ha salido rana.
0 K 12
Pertinax #9 Pertinax
#8 Precisamente, de ahí que sorprende que a algunos de esos países se les haga la ola cuando no admiten deportaciones ni de los suyos.
0 K 12
Mala #11 Mala
#4 Por eso Europa esta como loca en "invertir"
0 K 11
Pertinax #1 Pertinax
Se me ocurre otra opción.
1 K 23
#2 pensacola
#1 meterlos en la moncloa?
0 K 20
Gry #3 Gry
Déjame adivinar, el PP votó en contra de que se repartiera a los inmigrantes que llegan a Canarias entre los países de la UE. :roll:
0 K 15
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Un pin que diga "que guena gente eres"
0 K 8

