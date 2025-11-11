España, uno de los países con más presión migratoria que podrán apelar a la solidaridad de la UE

En el rumbo comunitario para aplicar el Pacto europeo de Migración y Asilo, Bruselas ha dictaminado este martes que España es uno de los países con más presión migratoria de la Unión Europea, por lo que podrá apelar a la solidaridad de la UE para gestionar el flujo de llegadas. Bajo esta categoría se encuentran también Italia, Grecia y Chipre, y todos estos Estados miembros son los que a partir de julio del 2026 deberían poder reclamar que se reubiquen parte de los migrantes que han llegado de forma irregular o apoyo financiero a otros Estados