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España supera el 2% del PIB en gasto militar en 2025, según SIPRI

España supera el 2% del PIB en gasto militar en 2025, según SIPRI

El nuevo Excel de gasto militar de SIPRI, dado a conocer hace sólo unas horas, confirma el aumento del gasto en defensa de España, particularmente notable en relación con el histórico reciente. España registró en 2025 un gasto militar de 40.212 millones de dólares corrientes, frente a los 25.200 millones de 2024. Medido en dólares constantes de 2024, el gasto pasa de 25.200 millones a 37.695 millones, lo que supone una subida real del 49,6%.

| etiquetas: sipri , gasto militar , españa , 2%
10 1 0 K 124 DEFENSA
10 comentarios
10 1 0 K 124 DEFENSA
#1 VFR
Demos gracias al gobierno progresista que aumenta el gasto en defensa
1 K 23
#2 Almirantecaraculo
#1 entiendo que en las próximas votarás a partidos más a la izquierda para mostrar tu desacuerdo?
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#5 VFR
#2 Habrá que esperar a que se convoquen y ver que ofrece cada uno, no?
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#7 cpps
#5 yo tengo una pregunta. ¿porque estar en contra del incremento en defensa al 2%?
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#8 VFR
#7 Yo tengo otra, porqué no del 5%?
0 K 13
#10 cpps
#8 yo pregunté primero. Te pongo el ejemplo de Ucrania, el no haber invertido en defensa les va a salir más caro. De haber tenido mas inversion en defensa , mejor proteccion y mejor ejercito, a lo mejor no habria habido guerra o menos muertos. Por poner un ejemplo.
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josde #3 josde *
#1 Demos gracias a que los fachas lamebotas de Trump que no están en el gobierno si no seria el 5% por lo menos, lo gastado en defensa.
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#4 VFR
#3 Futurología para los futurólogos
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Mltfrtk #9 Mltfrtk
España comercia a día de hoy con israel, equipación y armamento militar.
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#6 noopino *
Gasto militar para solo sirve para emprobrezernos y enriquecer a una casta.
A los fabricantes de armas, los categorizaria como precursores del terrorismo
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menéame