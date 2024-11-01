España supera el 2% del PIB en gasto militar en 2025, según SIPRI

El nuevo Excel de gasto militar de SIPRI, dado a conocer hace sólo unas horas, confirma el aumento del gasto en defensa de España, particularmente notable en relación con el histórico reciente. España registró en 2025 un gasto militar de 40.212 millones de dólares corrientes, frente a los 25.200 millones de 2024. Medido en dólares constantes de 2024, el gasto pasa de 25.200 millones a 37.695 millones, lo que supone una subida real del 49,6%.