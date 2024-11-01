¿Es España el sumidero de billetes de la zona euro?

Según el último informe institucional del Banco de España, correspondiente al año 2024, en nuestro país se retiraron de la circulación en ese año más billetes y por más valor que los que se distribuyeron. Como muestra el siguiente gráfico, esta emisión neta negativa de billetes no es un fenómeno que se circunscribe al año 2024. Podemos observar cómo, con la excepción de 2020, el año de la pandemia, la emisión neta negativa de billetes es algo que sistemáticamente ocurre desde 2007.