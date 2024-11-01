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España sigue sin una prestación universal por crianza mientras persisten altos niveles de pobreza infantil

España sigue sin una prestación universal por crianza mientras persisten altos niveles de pobreza infantil

La aprobación de una prestación universal por crianza, la ampliación de los permisos por nacimiento y la remuneración de los permisos parentales, junto al refuerzo del sistema de protección y la reducción de la segregación escolar, son algunas de las medidas prioritarias que la Plataforma de Infancia considera urgentes para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 2026. La Plataforma de Infancia plantea estas y otras medidas en el documento “Propuestas de infancia para la XV legislatura. 2026”.

| etiquetas: infancia , españa , pobreza , prestación universal
6 2 0 K 83 politica
6 comentarios
6 2 0 K 83 politica
#1 Leon_Bocanegra
Una prestación universal sería considerar que hacer nacer a los niños en la pobreza es malo. Y eso es aporofobia.


Además, cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esa pobreza, esa precariedad, ese capitalismo y esa monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte decís que la pobreza, la precariedad y la turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra
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#4 Pitchford
Soy más partidario de guarderias gratuitas 24/7 y comedores o comida gratuita para niños que de dar pasta, que se presta a muchos planes de espabilaós..
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#6 woke
Cómo está Israel?
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JohnnyQuest #2 JohnnyQuest
Universal no puede ser, tendrá que ser para los de mi raza. Pare y mare nacionalcatólicos, o catalonahablantes, o blanquitos, o lo que sea con tal de evitar el reemplazo cultural. La raza, lo primero. Prioridad nacionalista, arraigo, el pueblo originario (shalom).
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#3 Mutiko30
Universal no tiene sentido. Es como si ayuso diera ayudas de comedor a familias que cobran mas de 100.000 € al año.. oh wait! :tinfoil:
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menéame