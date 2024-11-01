España sigue sin una prestación universal por crianza mientras persisten altos niveles de pobreza infantil

La aprobación de una prestación universal por crianza, la ampliación de los permisos por nacimiento y la remuneración de los permisos parentales, junto al refuerzo del sistema de protección y la reducción de la segregación escolar, son algunas de las medidas prioritarias que la Plataforma de Infancia considera urgentes para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 2026. La Plataforma de Infancia plantea estas y otras medidas en el documento “Propuestas de infancia para la XV legislatura. 2026”.
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Además, cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esa pobreza, esa precariedad, ese capitalismo y esa monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte decís que la pobreza, la precariedad y la turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra turra
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