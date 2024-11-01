edición general
La España rota y desconectada que rebosa turistas

Málaga se encuentran en situación de emergencia: desde el 18 de enero sufre una "desconexión total con el resto de España". Es imposible acceder a la provincia, desde cualquier punto del país, por tren, carretera, mar o aire. Imaginen la situación de desabastecimiento tras casi dos meses de "desconexión total"… ¡Ah, no! Que esta afirmación tan sobreactuada del consejero de Turismo, Arturo Bernal (PP), sencillamente, es falsa. Lo que sucede es que el AVE Málaga-Madrid sólo llega hasta Antequera y los últimos 50 kilómetros es preciso...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... recorrerlos en autobús. El último tren de borrascas puso la guinda a los cortes en la línea de AVE tras el accidente de Adamuz: un talud se desprendió invadiendo la vía férrea y los trabajos para restablecer el funcionamiento no han concluido. Vaya por delante que el correcto funcionamiento de esta línea de alta velocidad es más que deseable para Málaga, pero de ahí a afirmar que ésta sufre una "desconexión total" no sólo hay un trecho, es que es mentira. Claro, que si fuera

mono #4 mono
No sé para qué Publico pide dinero a los lectores, si este tipo de artículos de propaganda del PSOE / anti PP le tienen que reportar unos buenos beneficios
strike5000 #5 strike5000
"El consejero ha denunciado que Andalucía sufre desde el pasado 18 de enero una “desconexión” ferroviaria que, en el caso de Málaga, es “total”, lo que puede provocar que muchos visitantes opten por otros destinos ante las dudas sobre la movilidad.

Según las estimaciones trasladadas por el propio sector turístico, las pérdidas económicas podrían situarse entre 190 y 200 millones de euros, con una caída de la ocupación hotelera de entre el 25% y el 30% si la situación no se

tusitala #3 tusitala
A la gente del PP le encantaría que su Españita fuera mal. El patriotismo se acaba en la pulsera.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Ojala, to petado de guiris con chanclas y las camisas hawaianas intentando entrar en calor xD
