España restituye oficialmente a los pioneros Emilio Herrera e Irene Aguilera tras la ‘muerte civil’ impuesta por Franco  

El Gobierno entrega a sus bisnietos el documento de restitución de memoria democrática, que anula las sentencias franquistas contra el ingeniero granadino y reconoce a su esposa, quien también sufrió décadas de exilio y el borrado de la historia por la dictadura franquista. Los cuatro bisnietos de Emilio Herrera Linares e Irene Aguilera Cappa recibirán este jueves, de manos del secretario de Estado, el documento de restitución de memoria democrática de este matrimonio de pioneros a los que Francisco Franco condenó a la muerte civil y el........