España restituye oficialmente a los pioneros Emilio Herrera e Irene Aguilera tras la ‘muerte civil’ impuesta por Franco

España restituye oficialmente a los pioneros Emilio Herrera e Irene Aguilera tras la ‘muerte civil’ impuesta por Franco  

El Gobierno entrega a sus bisnietos el documento de restitución de memoria democrática, que anula las sentencias franquistas contra el ingeniero granadino y reconoce a su esposa, quien también sufrió décadas de exilio y el borrado de la historia por la dictadura franquista. Los cuatro bisnietos de Emilio Herrera Linares e Irene Aguilera Cappa recibirán este jueves, de manos del secretario de Estado, el documento de restitución de memoria democrática de este matrimonio de pioneros a los que Francisco Franco condenó a la muerte civil y el........

En el caso de Emilio Herrera, el reconocimiento conlleva la nulidad de la resolución de 1942 que lo declaró en rebeldía y la restauración de su honor tras sufrir la muerte civil en el exilio, así como la puesta en marcha de la restitución de su rango de General del Ejército, concedido en 1938 pero ignorado por la dictadura. Para Irene Aguilera, la decisión supone el reconocimiento oficial de su sufrimiento por la persecución, la pérdida de su patrimonio y el duro exilio que padeció junto a su esposo.
