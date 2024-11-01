edición general
España registra la mayor caída de viviendas turísticas hasta la fecha en plena ofensiva del Gobierno contra los anuncios ilegales

El número de viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales descendió en España en noviembre de 2025 hasta las 329.764, 46.699 menos que un año atrás tras retroceder un 12,4%, la mayor caída interanual de la serie histórica que se enmarca en la ofensiva del Gobierno contra los alquileres ilegales en la tipología de rentas de corta estancia.

330.000 viviendas destinadas al turismo ¿se es consciente de la cantidad de personas que podrían vivir en esas viviendas? De una media de dos por aparamento, estamos hablando de unas 600.000 personas sin acceso. Es una locura!

Meter habitaciones de hotel en comunidades de vecinos es algo que no debería haber pasado nunca. Si quieres alojamiento, hotel. Si quieres cocina, apart-hotel, que ya existía desde tiempos inmemoriables.
#3 pues esto esta lleno de meneantes que dicen que el alquiler vacacional no afecta al mercado del alquiler...:wall:

Lo de las mates se nos da mal..:palm:
Solo han tardado 7 años en ponerse, que hay que beneficiar a los ricos satánicos
Tranquis, que cuando gobierne PP y Vox, volverán :troll:
