España registra la mayor caída de viviendas turísticas hasta la fecha en plena ofensiva del Gobierno contra los anuncios ilegales

El número de viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales descendió en España en noviembre de 2025 hasta las 329.764, 46.699 menos que un año atrás tras retroceder un 12,4%, la mayor caída interanual de la serie histórica que se enmarca en la ofensiva del Gobierno contra los alquileres ilegales en la tipología de rentas de corta estancia.
| etiquetas: turismo , españa , vivienda , airbnb
Meter habitaciones de hotel en comunidades de vecinos es algo que no debería haber pasado nunca. Si quieres alojamiento, hotel. Si quieres cocina, apart-hotel, que ya existía desde tiempos inmemoriables.
Lo de las mates se nos da mal..