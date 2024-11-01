España, primera en entrar en la carrera por la sucesión de Lagarde en el BCE

Traducción del artículo publicado ayer en Financial Times: "España se ha convertido en el primer país en manifestar abiertamente su pretensión en la carrera para suceder a Lagarde como presidenta del BCE. La cuarta economía más grande de Europa "trabajará activamente para garantizar que ocupa una posición influyente y significativa" en el BCE, según ha declarado el Ministerio de Economía del país este miércoles por la mañana, añadiendo que Madrid busca "un papel de liderazgo dentro de las principales instituciones económicas de Europa".