España, primera en entrar en la carrera por la sucesión de Lagarde en el BCE

España, primera en entrar en la carrera por la sucesión de Lagarde en el BCE

Traducción del artículo publicado ayer en Financial Times: "España se ha convertido en el primer país en manifestar abiertamente su pretensión en la carrera para suceder a Lagarde como presidenta del BCE. La cuarta economía más grande de Europa "trabajará activamente para garantizar que ocupa una posición influyente y significativa" en el BCE, según ha declarado el Ministerio de Economía del país este miércoles por la mañana, añadiendo que Madrid busca "un papel de liderazgo dentro de las principales instituciones económicas de Europa".

HeilHynkel
Mientras no lleven a un Rodrigo Rato o similar, me vale.
