¿Por qué España y Portugal crecen 2 veces más rápido que la zona euro?

Las economías ibéricas superan a sus homólogas, impulsadas por la fortaleza de la demanda interna y por industrias en auge. En España el turismo sigue desempeñando un papel clave en el dinamismo de los servicios españoles, que crecieron un 0,8% en el trimestre. La construcción también aportó de forma notable, con un aumento de la producción del 2,1%. La caída de los precios de la energía y la moderación de la inflación han apuntalado la confianza de los consumidores y animado el gasto. La economía portuguesa se vio impulsada sobre todo por la mejora del saldo exterior.

| etiquetas: eurozona , españa , portugal , crecimiento
3 comentarios
emmett_brown #1 emmett_brown
Costes energéticos bajos, salarios bajos para una mano de obra muy cualificada. Turismo masivo y consumo interno empujado por expats.

Siguiente pregunta.
Don_Pixote #3 Don_Pixote *
#1 buen resumen, sumaría una política fiscal muy generosa para expats, sobretodo en Portugal
#2 Feliberto
Turismo y ladrillo, somos la hostia xD
