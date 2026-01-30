¿Por qué España y Portugal crecen 2 veces más rápido que la zona euro?

Las economías ibéricas superan a sus homólogas, impulsadas por la fortaleza de la demanda interna y por industrias en auge. En España el turismo sigue desempeñando un papel clave en el dinamismo de los servicios españoles, que crecieron un 0,8% en el trimestre. La construcción también aportó de forma notable, con un aumento de la producción del 2,1%. La caída de los precios de la energía y la moderación de la inflación han apuntalado la confianza de los consumidores y animado el gasto. La economía portuguesa se vio impulsada sobre todo por la mejora del saldo exterior.