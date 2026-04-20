España participaría en posible plan de reparto de combustible para aviones en la UE

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la represalia de Teherán han desencadenado una crisis de suministro, y las aerolíneas europeas han pedido a la UE que adopte medidas de emergencia para hacer frente a la creciente preocupación por la escasez de combustible para aviones. Aagesen señaló que una plataforma de compras conjuntas contribuiría a aumentar el poder de compra y permitiría a los países ofrecer precios más asequibles, una opción que, según dijo, esperaba que la Comisión Europea tuviera en cuenta.