España participaría en posible plan de reparto de combustible para aviones en la UE

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la represalia de Teherán han desencadenado una crisis de suministro, y las aerolíneas europeas han pedido a la UE que adopte medidas de emergencia para hacer frente a la creciente preocupación por la escasez de combustible para aviones. Aagesen señaló que una plataforma de compras conjuntas contribuiría a aumentar el poder de compra y permitiría a los países ofrecer precios más asequibles, una opción que, según dijo, esperaba que la Comisión Europea tuviera en cuenta.
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Gracias a su parque de refinerías y a que los suministros proceden en gran parte de América y el norte de África, España estaba en mejores condiciones para capear una crisis de suministro en comparación con otros países europeos, señaló.
Las refinerías españolas han aumentado la producción hasta un 60% con respecto a sus niveles normales en algunas instalaciones, lo que permite a España afrontar la ajetreada temporada de verano con las reservas de queroseno al máximo nivel, señaló.
España y otros países están a la espera de una respuesta de la Comisión Europea a una carta en la que se solicita un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, afirmó.
No veo que sea algo de primera necesidad andando de un lado para otro.
Lo que hay que hacer es volver a los precios (recalculados) que habia en el siglo pasado. Volar era un lujo y tiene que seguir siendolo si queremos mantener el planeta.