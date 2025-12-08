edición general
España es el país de la UE en el que las familias con hijos son más pobres respecto a los jubilados

A pesar del auge del empleo, una parte de la sociedad no mejora en sus condiciones de vida, haciendo que los indicadores de carencia material se desliguen del ciclo económico

En concreto: la pobreza material es 4,2 puntos mayor en una familia de España de dos adultos con hijos respecto a una de un adulto de 65 o más años.
Con razón que hay miles de manifestaciones
#3 No puedes manifestarte ya que gobierna la mano que te da de comer.
Es algo planificado, el sistema funciona tal como fue diseñado. Los gobernantes gobiernan para conseguir más votos y el camino más rápido para perpetuarse es conseguir el voto del jubilado.

A los jóvenes que les den. Este es un país de viejos.
Somos el motor de Europa
