España, el país donde el sistema electoral más beneficia a la derecha

No aparece de forma explícita en la Constitución española de 1978, pero el marco electoral establecido por real decreto en 1977 y consolidado por la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) ha marcado en grande la política española

Autarca #4 Autarca *
Pues si el pueblo es un gallinero, si el sistema es representativo, el gobierno tendrá que ser un gallinero

De lo contrario, no sera representativo

Me encanta, pusieron el sistema de demarcaciones porque "Hay que sobrerrepresentar a las minorías para que tengan voz"

Y luego ponen el D'Hont porque "las minorías que se vayan a la mierda"

Vale #_3 es de los que no tiene confianza en lo que dice
#6 unocualquierax
#4
Pensaron : "Hay que SOBRERREPRESENTAR a las minorías para que tengan voz", lo malo es que se referían a las MINORÍAS DE DERECHAS, de las provincias vaciadas, rurales, más conservadoras.
Zamora, Palencia, Teruel, Cuenca, Soria, Guadalajara, etc, poco pobladas, tienen en proporción un número de diputados mucho más alto que Barcelona, Madrid o Vizcaya, donde sabían que los partidos de izquierdas tendrían más votos.
Por eso dejaron fijado ese injusto sistema electoral por el que las grandes ciudades, donde hay más industria, más fuerza obrera, más izquierdas, quedan infrarrepresentadas.
Para las izquierdas, es imprescindible un cambio de esa ley.
#7 eldioni *
#6 Recientemente RTVE emitió un documental llamado 'Voladura 76' sobre el camino de Suarez en la sustitución de las cortes franquistas, y al explicar las negociaciones de la Ley para la Reforma Política, explicaba uno de los participantes en aquellas reuniones que hasta ultima hora estaban a punto de fracasar y no poder haber pasado a un sistema democrático moderno, pero que al final Fraga aceptó votar a favor si le respetaban el colocar la circunscripción en la provincia y con un mínimo de 2…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
El sistema de demarcaciones (y no la ley D'Hont como erróneamente afirman algunos) favorece a los sitios pequeños que suelen ser más conservadores y en realidad se encuentran sobre representados y machaca a formaciones pequeñas pero de un tamaño en votos respetable. Creo que en una elecciones IU tuvo como un millón de votos en toda España y solo dos diputados.

Eso se diseñó así intencionadamente, y es más que conocido. La ley D'Hont favorece a la lista más votada permitiendo la gobernabilidad, si no esto sería un gallinero (más)
Torrezzno #1 Torrezzno *
Por eso esta Junts donde está. Muro de pago  media
tul #5 tul
Sorpreson! Un sistema parido por cristo fascistas resulta que beneficia enormemente a la derechona y a la iglesia follacrios romana, nadie podría haberlo imaginado
pepel #2 pepel
Así lo hizo la extrema derecha.
