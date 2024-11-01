España, el país donde el sistema electoral más beneficia a la derecha

No aparece de forma explícita en la Constitución española de 1978, pero el marco electoral establecido por real decreto en 1977 y consolidado por la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) ha marcado en grande la política española
De lo contrario, no sera representativo
Me encanta, pusieron el sistema de demarcaciones porque "Hay que sobrerrepresentar a las minorías para que tengan voz"
Y luego ponen el D'Hont porque "las minorías que se vayan a la mierda"
Vale #_3 es de los que no tiene confianza en lo que dice
Pensaron : "Hay que SOBRERREPRESENTAR a las minorías para que tengan voz", lo malo es que se referían a las MINORÍAS DE DERECHAS, de las provincias vaciadas, rurales, más conservadoras.
Zamora, Palencia, Teruel, Cuenca, Soria, Guadalajara, etc, poco pobladas, tienen en proporción un número de diputados mucho más alto que Barcelona, Madrid o Vizcaya, donde sabían que los partidos de izquierdas tendrían más votos.
Por eso dejaron fijado ese injusto sistema electoral por el que las grandes ciudades, donde hay más industria, más fuerza obrera, más izquierdas, quedan infrarrepresentadas.
Para las izquierdas, es imprescindible un cambio de esa ley.
Eso se diseñó así intencionadamente, y es más que conocido. La ley D'Hont favorece a la lista más votada permitiendo la gobernabilidad, si no esto sería un gallinero (más)