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España en la nueva Ruta de la Seda

España en la nueva Ruta de la Seda

España ya el segundo destino de la UE para la inversión extranjera directa china, solo por detrás de Hungría. Pedro Sánchez ha sabido jugar sus cartas. La Unión Europea y China mantienen un intercambio diario de bienes superior a los 2.000 millones de euros.

| etiquetas: podcast , iran , china , israel , eeuu , ormuz , españa
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2 comentarios
5 1 0 K 57 actualidad
#2 colemur *
La inversión extranjera no es algo positivo casi nunca.
Es que un extranjero compra tu capacidad productiva para exprimirte: se lleva beneficios y explota a tus trabajadores.
Esto es una mala noticia.
La buena noticia sería que España invirtiera en el exterior y llegaran por ello divisas a nuestro país.
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#1 silzul *
Me gustaría ser tan positivo, pero la realidad es que en la balanza comercial España-China perdemos por más de 40.000 millones de dólares... Y creciendo. Y lo peor, es que cada vez estamos exportando más productos de menor valor añadido (materias primas) y cada vez estamos comprando más y más productos de alto valor añadido (tecnología, coches, maquinaria etc...)

Pero... Es que están invirtiendo en España para poner fábricas de coches.... Si pero solo para montarles sus piezas. No se traen la ingeniería o la fabricación a España. Cosa, que en otras fábricas europeas si pasa.

spain-china-foundation.org/relaciones-economicas-espana-china/
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