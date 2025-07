La España que no puede vacacionar: “Con los gastos y los sueldos que tenemos, es impensable viajar”

“Me deben días libres del año pasado y me las están dando, pero casi nunca los pido porque económicamente no me puedo permitir ir a ningún sitio, entonces me es indiferente cuándo me los den”, dice. Luz es parte del 33,4% de los españoles que no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Según se desprende de los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que califica a tiempo de descanso como uno de los elementos necesarios para un nivel de vida adecuado.