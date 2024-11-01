España lidera un grupo de ocho países que presiona para no intervenir el mercado de CO2

España y otros siete países están presionando al Consejo y a la Comisión Europea para proteger el sistema ETS que fija el precio por tonelada de CO2 emitida por las grandes industrias de la UE, mecanismo que algunos Estados miembros consideran un lastre para la competitividad de los Veintisiete. Otros países como República Checa o Eslovaquia son contrarios a ese instrumento, que tampoco agrada a Hungría y que Alemania e Italia parecen dispuestas a reformar.
Retirar las tasas a las emisiones de CO2 sería tirar definitivamente la toalla en relación con el plan de descarbonización de la UE para 2050. Esperemos que el petróleo siga barato...
Supongo que olvidaste marcas de sarcasmo en tu comentario...
Y aún así, algo de razón tienes.... visto el esclavismo, precariedad y repercusión de costes, que produce la dependencia del petróleo... por sí sólo, ya es un aliciente para fomentar la transición.
No se si añadirle más coste, es realmente necesario.
Mi sarcasmo es siempre por defecto... tanto que, a veces me sorprendo que... debo ser explícito hasta niveles infantiles.
Pero si, tienes razón... lo que se dice necesarias, no eran... pero por aquí, por lo visto, debo ponerlas siempre.