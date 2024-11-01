España, líder mundial en donación de órganos tras eutanasia: 226 donantes han permitido salvar la vida de 643 personas

Desde que la ley de eutanasia entró en vigor en 2021, España ha registrado un dato que no tiene comparación en ningún otro país donde la eutanasia es legal: el 14% de las personas que fallecen mediante este procedimiento se convierten en donantes de órganos. Según datos facilitados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) a la Cadena SER, 226 pacientes que solicitaron la eutanasia han donado sus órganos, permitiendo que 643 enfermos recibieran un trasplante que necesitaban para seguir viviendo. La directora de la ONT, Beatriz Domíngue