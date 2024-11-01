edición general
7 meneos
8 clics
España, líder mundial en donación de órganos tras eutanasia: 226 donantes han permitido salvar la vida de 643 personas

España, líder mundial en donación de órganos tras eutanasia: 226 donantes han permitido salvar la vida de 643 personas

Desde que la ley de eutanasia entró en vigor en 2021, España ha registrado un dato que no tiene comparación en ningún otro país donde la eutanasia es legal: el 14% de las personas que fallecen mediante este procedimiento se convierten en donantes de órganos. Según datos facilitados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) a la Cadena SER, 226 pacientes que solicitaron la eutanasia han donado sus órganos, permitiendo que 643 enfermos recibieran un trasplante que necesitaban para seguir viviendo. La directora de la ONT, Beatriz Domíngue

| etiquetas: eutanasia , transplates , sanidad publica
5 2 3 K 39 actualidad
9 comentarios
5 2 3 K 39 actualidad
Ultron #1 Ultron
Orgulloso, pero me parece poco que solo el 14% de los que solicitan eutanasia, donen.

No he leído el artículo, pero igual es que muchos están tan deteriorados físicamente, que no pueden.
2 K 21
#3 lectorcritico
#1 creo que de los quee se ofrecen a donacion convencional. Relativamente pocos son aptos para donacion.
Creo que deben "morir en el hospital"
1 K 19
Pertinax #7 Pertinax
#1 Es que la edad media de los solicitantes de eutanasia, por lo que leo, es de 70 años.
3 K 34
mariettica #4 mariettica
España es lider en trasplantes y donaciones de organos desde hace mas de 30 años.
0 K 10
#6 Tronchador.
#4 Ahora también tras eutanasia.
0 K 8
#2 cocococo
Lo chungo es que dones tus órganos y se los instalen, por ejemplo, a un defensor de la tortilla sin cebolla.
0 K 7
#5 Tronchador.
#2 ¿Que problema hay con la tortilla francesa?
0 K 8
#8 DatosOMientes
#5 ¿Cuándo nos ha conquistado Francia para que cambiemos el nombre de tortilla española a tortilla francesa?
0 K 11
#9 Tronchador.
#8 Si le quitas la cebolla a una tortilla te queda una tortilla francesa, si le quitas la cebolla a un engendro te queda una tortilla de patatas. :troll:
0 K 8

menéame