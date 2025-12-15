·
9
meneos
23
clics
España impulsa las clases de 'civilización marroquí' en los colegios españoles en Marruecos, incluido el Sáhara
Fue uno de los 14 acuerdos firmados durante la Reunión de Alto Nivel que España y Marruecos celebraron a principios de diciembre
|
etiquetas:
:
saharauis
,
marruecos
,
españa
actualidad
actualidad
#8
plutanasio
#4
si lees la noticia dice que es marruecos el que elige a los profesores. Vamos que controlan lo que se imparte en esa asignatura
1
K
29
#9
mente_en_desarrollo
#8
Entonces peor.
Sigue siendo más "controlable" que si se dan fuera (al menos, igual que los de religión aquí, siguen bajo la disciplina del centro), pero efectivamente entonces es un "trágala".
0
K
12
#1
YSiguesLeyendo
es lo mismo que si acordasen con Israel un programa educativo de "civilización israelí" a impartir en toda Palestina, incluida Gaza (el paralelismo es obvio: fuerza ocupante vs fuerza ocupada)
1
K
26
#4
mente_en_desarrollo
#1
No es lo mismo (imagino que te refieres solo a lo del Sahara, el resto, la comparación no tendría mucha lógica) porque no la imparte la fuerza ocupante.
Por poner otro ejemplo: No es lo mismo que Israel enseñe judaísmo a que desde las administraciones enseñen judaísmo como religión (igual que se enseña la católica en colegios). Si se hace desde las administraciones españolas, no va a ser una versión sionista, si dejas que haga Israel, posiblemente lo sea. Se podría decir igual de religión musulmana y el yihadismo.
Personalmente prefiero que se imparta esa asignatura desde las administraciones españolas que marroquíes (donde seguro que la versión es más "comecabezas"), y está claro que no podemos evitar que se imparta.
0
K
12
#6
Mala
#1
Aquí mismo, existe una asignatura llamada "Conocimiento del Medio". diferente en cada CA. que incluye el conocimiento de su cultura.
0
K
11
#2
Fedorito
¿Pero existe una civilización marroquí?
1
K
22
#3
Kamillerix
#2
La de la población de orígenes árabes oprimiendo a la de origen amazigh
3
K
45
#7
Mala
Podría escandalizarme en lo que se refiere al Sahara, pero desde el momento en que nuestro Gobierno ofrece autonomía al Sáhara bajo soberanía marroquí... pues no hay nada que objetar.
0
K
11
#5
VFR
viva el progresismo
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
