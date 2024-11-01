En España hay 103.461 casos activos de víctimas de violencia de género en VioGén

Aquí puedes encontrar los datos de 2026 de los casos activos de mujeres víctimas de violencia de género inscritos en el sistema VioGén. En España, a fecha 31 de enero de 2026 hay 103.461 casos activos mujeres víctimas de violencia de género que viven con protección policial, un 2,1 % más que un año antes, de las que: • 1.238 son adolescentes menores de edad • 2.472 son mayores de 65 años • 1.238 son adolescentes menores de edad • 2.472 son mayores de 65 años • 53.716 tienen menores a su cargo