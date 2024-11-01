edición general
En España hay 103.461 casos activos de víctimas de violencia de género en VioGén

Aquí puedes encontrar los datos de 2026 de los casos activos de mujeres víctimas de violencia de género inscritos en el sistema VioGén. En España, a fecha 31 de enero de 2026 hay 103.461 casos activos mujeres víctimas de violencia de género que viven con protección policial, un 2,1 % más que un año antes, de las que: • 1.238 son adolescentes menores de edad • 2.472 son mayores de 65 años • 1.238 son adolescentes menores de edad • 2.472 son mayores de 65 años • 53.716 tienen menores a su cargo

comentarios
Arcangeldemadera #1 Arcangeldemadera *
Al mismo tiempo hay más denuncias archivadas, ojo, que no falsas, por que eso no existe.... Bueno es un 0, 0086/7...
Y al mismo tiempo más violaciones, más abusos, tanto en manada como a menores.

Al grano. La ley es una porquería. No solo sirve para restar derechos a unos y dar privilegios a otros, si no como herramienta de denuncias instrumentales.
También sirve como herramienta política. Es decir, es algo a perpetuidad. Si tu dices que eres la cabeza de esa ley, que eres el que quiere acabar…   » ver todo el comentario
yabumethod #4 yabumethod *
#1 Ojo con Iñigo que capaz vuelve a la política reforzado. Os recuerdo que algo similar paso con Pedro Sanchez que no lo querían en su partido y le hicieron tragarse sus palabras para firmar acuerdos con la derecha y míralo, de presidente.

Mi punto: la hipocresía en política en España no parece que le importe mucho a la gente. Si vuelve como "alternativa a la izquierda misándrica" puede recuperar el voto joven que se ha ido a la derecha por el tremendo bombo que se le da a este tema con respecto a otros. Todo depende de como de quemado se vea para intentarlo.

Pero bueno, también es verdad que no son lo mismo los votantes amuermados del PPSOE que solo votan por la marca al del resto que son mucho más exigentes.
Arcangeldemadera #5 Arcangeldemadera
#4 iñigo errejon esta totalmente fuera de juego. Donde se va a meter en podemos? En vox?
yabumethod #6 yabumethod *
#5 No puede uno ya compartir sus sueños húmedos en menéame sin que le juzguen...

Que funde el suyo propio, coño.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
muchas, demasiadas, y es por ello que es de justicia llegar al fondo de cada una de ellas y que se diriman las responsabilidades de forma inmisericorde
Supercinexin #3 Supercinexin
Tooooooooooooooooodos denuncias falsas.
