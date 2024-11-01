En España hay 103.461 casos activos de víctimas de violencia de género en VioGén

Aquí puedes encontrar los datos de 2026 de los casos activos de mujeres víctimas de violencia de género inscritos en el sistema VioGén. En España, a fecha 31 de enero de 2026 hay 103.461 casos activos mujeres víctimas de violencia de género que viven con protección policial, un 2,1 % más que un año antes, de las que: • 1.238 son adolescentes menores de edad • 2.472 son mayores de 65 años • 1.238 son adolescentes menores de edad • 2.472 son mayores de 65 años • 53.716 tienen menores a su cargo
| etiquetas: datos , violencia de género , viogén
Y al mismo tiempo más violaciones, más abusos, tanto en manada como a menores.
Al grano. La ley es una porquería. No solo sirve para restar derechos a unos y dar privilegios a otros, si no como herramienta de denuncias instrumentales.
También sirve como herramienta política. Es decir, es algo a perpetuidad. Si tu dices que eres la cabeza de esa ley, que eres el que quiere acabar… » ver todo el comentario
Mi punto: la hipocresía en política en España no parece que le importe mucho a la gente. Si vuelve como "alternativa a la izquierda misándrica" puede recuperar el voto joven que se ha ido a la derecha por el tremendo bombo que se le da a este tema con respecto a otros. Todo depende de como de quemado se vea para intentarlo.
Pero bueno, también es verdad que no son lo mismo los votantes amuermados del PPSOE que solo votan por la marca al del resto que son mucho más exigentes.
Que funde el suyo propio, coño.