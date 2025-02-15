edición general
“En España, la gente piensa que las personas negras acabamos de llegar”: ‘Afromayores’ o cómo envejecer lejos de su tierra

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] La periodista Lucía-Asué Mbomío Rubio llevaba tiempo registrando las conversaciones con su padre, José Mbomío, que llegó a España para estudiar en 1966, como hacían otros jóvenes de Guinea Ecuatorial. En estas entrevistas, grabadas con el móvil, cabían desde historias de su familia hasta los recuerdos de cómo fue mudarse a otro país y construir una nueva vida alejado de su tierra...

kastanedowski #2 kastanedowski *
"En España, la gente piensa que las personas negras acabamos de llegar"

Una afirmacion muy descabellada.. nadie la dice, nadie la ha dicho... la AI se esta inventando tonterias

No es una afirmación estadística universal, sino la percepción subjetiva (y repetida) de muchas personas racializadas en España, incluida la autora y su padre (quien llegó en 1966)
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Pero un diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy hizo que lo que había empezado como una charla infinita entre padre e hija se transformara en algo más. “En un momento de desmemoria me parecía bonito poder hacer memoria”, cuenta Mbomío. La enfermedad reflotó una idea que la periodista tenía en la cabeza: entrevistar a personas mayores afro que vivieran en España y que, tras la jubilación, no hubieran regresado a su país. Una reflexión a la que había llegado tras una charla con el artista Justo Aliounedine Pouye Nguema, quien le sugirió visitar a gente africana que viviera en residencias y “mirar más hacia los afromayores”...
woody_alien #3 woody_alien
Uffff. Conocí a un Mbomio, le ayudé a instalar una cabina de grabación en el patio de su bar Zimbabue en el barrio de Gràcia de Barcelona y a perpetrar un videoclip (*) grabado durante las obras. Un machista maltratador de mierda, tuvimos una pelea terrible cuando dejó a su mujer inconsciente a golpes. Espero que no sea familiar de estos pues allá Mbomio es como aquí García.

(*) www.youtube.com/watch?v=xKcHtydkpus
Gadfly #4 Gadfly
#3 menudas películas te montas, Woody!
