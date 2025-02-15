“En España, la gente piensa que las personas negras acabamos de llegar”: ‘Afromayores’ o cómo envejecer lejos de su tierra

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] La periodista Lucía-Asué Mbomío Rubio llevaba tiempo registrando las conversaciones con su padre, José Mbomío, que llegó a España para estudiar en 1966, como hacían otros jóvenes de Guinea Ecuatorial. En estas entrevistas, grabadas con el móvil, cabían desde historias de su familia hasta los recuerdos de cómo fue mudarse a otro país y construir una nueva vida alejado de su tierra...