edición general
6 meneos
11 clics
España duplica las compras de gas a EE UU en el primer año del regreso de Trump a la Casa Blanca

España duplica las compras de gas a EE UU en el primer año del regreso de Trump a la Casa Blanca

Las compañías españolas incrementan las adquisiciones al país norteamericano tras la presión del presidente estadounidense a Europa para que las elevara y por las sanciones a Rusia.
Los datos publicados esta misma semana por Enagás, operador de las infraestructuras de gas, con participación pública, las importaciones procedentes de EE UU han pasado de 56.435 GWh entre enero y diciembre de 2024 a 111.660 GWh en el ejercicio recién concluido, lo que supone casi duplicar dichas importaciones cuando está a punto de cumplirse un año desde,
Sigue #1

| etiquetas: españa , duplicación , compras , gas , ee uu , trump
5 1 1 K 58 Economía
5 comentarios
5 1 1 K 58 Economía
cocolisto #1 cocolisto
"También hay otros países importadores que han variado sustancialmente sus ventas a España, aunque en menor medida que los anteriores. Se mantiene en niveles similares Argelia, históricamente el principal proveedor de gas a España gracias, sobre todo, a las exportaciones que llegan a través del gasoducto Medgaz, la interconexión que une el país norteafricano con Almería a través del mar Mediterráneo. Argelia vende alrededor de unos 130.000 GWh de gas natural cada año, también en 2025. Por el contrario, Qatar, uno de los países con más reservas a nivel mundial, ha reducido a casi la mitad sus ventas: de 11.281 GWh en 2024 a 6.403 GWh en 2025".
0 K 20
pingON #2 pingON
se llama mafia, me vas a pagar por tu protección, si no tengo enemigos, si no me pagas te pego
0 K 19
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
#4 esta diciendo que españa esta comprando gas a usa, como a rusia o como hace con israel, y la culpa es mia por la pizza amen del embuste de que vas preguntando a los restaurantes donde compran las patatas...miau! bebete otro! xD
0 K 7
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
siempre que tenemos algun encontronazo con algun pais, al final sucede que nos gastamos una panoja en ellos, que si rusia, que si israel, ahora con los usanos...
0 K 7
#4 cocococo
#3 Yo no me gasto una panoja con ellos. No compro patatas de Israel ni voy a comer a los restaurantes no sea que hagan las comidas con patatas de Israel, pero a lo mejor tú sí te comes una pizza o cualquier cosa con productos israelíes y usanos. Ni galletas Oreo consumo porque son usanas. Productos rusos, una vez conduje un Lada Samara que me prestaron.
0 K 7

menéame