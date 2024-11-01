edición general
2 meneos
29 clics

“España debe separar bitcoin de las criptomonedas”, dicen inspectores de Hacienda

Una nueva propuesta plantea tratar bitcoin como dinero real y separarlo del resto de criptoactivos, para que la tributación no castigue al usarlo.

| etiquetas: bitcoin , tributación , hacienda
2 0 4 K 3 actualidad
5 comentarios
2 0 4 K 3 actualidad
#1 Marisadoro
Dos inspectores de Hacienda proponen....
4 K 58
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#1 Yo les haría una inspección.
0 K 6
Galero #5 Galero
El Bitcoin es mierda de la buena :-D
0 K 9
ronko #4 ronko
Pero de separar la Cruzcampo de la cerveza no dicen nada. :troll:
0 K 7
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Bitcoin es cripto, pero sólo la puntita.
0 K 6

menéame