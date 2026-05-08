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España da una lección a Europa: logra extraer cobre, plata y platino de residuos electrónicos con una tecnología pionera

España da una lección a Europa: logra extraer cobre, plata y platino de residuos electrónicos con una tecnología pionera

España se sitúa a la vanguardia de la soberanía tecnológica europea y da una lección al continente. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM), perteneciente al CSIC, han marcado un hito en la denominada "minería urbana" al realizar con éxito la primera colada experimental de metales obtenidos a partir de basura electrónica.

| etiquetas: residuos electrónicos , reciclaje
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6 comentarios
6 0 1 K 63 actualidad
mmpulido #1 mmpulido
Lo he pensado muchas veces, las minas del futuro son los vertederos actuales.
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DocendoDiscimus #4 DocendoDiscimus
#1 Yo también, y siempre me he venido arriba pensando: "España debería crear una empresa pública de reciclaje dedicada a desarrollar tecnologías para extraer materias primas de los residuos y proporcionárselas a buen precio a nuestra industria". Eso y energía barata, y a correr.
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ElBeaver #6 ElBeaver
El desafío fundamental para avanzar hacia una economía circular tecnológica reside en dos pilares críticos que enfrentan la obsolescencia programada:

Infraestructura de Reutilización y Logística Inversa: La creación de una red nacional e internacional que no solo recicle materiales, sino que priorice el reacondicionamiento. Esto requiere centros técnicos especializados y mercados secundarios regulados que garanticen que un dispositivo pueda ser reparado y redistribuido de manera eficiente,…   » ver todo el comentario
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Nylo #2 Nylo
Extraer cobre, plata y platino no tiene mérito. El mérito está en conseguir hacerlo de manera rentable. Que avisen si eso.
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ombresaco #3 ombresaco
debe ser muy difícil decir que España es genial pero que necesita un cambio de gobierno urgentemente porque está fatal
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aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
"España se sitúa a la vanguardia de la soberanía tecnológica europea" :shit: :shit: :shit:
Vamos a ver...

- una noticia científica/industrial real, educativa y relevante: CSIC
El CSIC inaugura una tecnología pionera en Europa que recupera metales estratégicos de residuos electrónicos
www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-inaugura-una-tecnologia-pio

- una capa de retórica mediática,…   » ver todo el comentario
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