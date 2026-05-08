España da una lección a Europa: logra extraer cobre, plata y platino de residuos electrónicos con una tecnología pionera

España se sitúa a la vanguardia de la soberanía tecnológica europea y da una lección al continente. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM), perteneciente al CSIC, han marcado un hito en la denominada "minería urbana" al realizar con éxito la primera colada experimental de metales obtenidos a partir de basura electrónica.
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Infraestructura de Reutilización y Logística Inversa: La creación de una red nacional e internacional que no solo recicle materiales, sino que priorice el reacondicionamiento. Esto requiere centros técnicos especializados y mercados secundarios regulados que garanticen que un dispositivo pueda ser reparado y redistribuido de manera eficiente,… » ver todo el comentario
Vamos a ver...
- una noticia científica/industrial real, educativa y relevante: CSIC
El CSIC inaugura una tecnología pionera en Europa que recupera metales estratégicos de residuos electrónicos
www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-inaugura-una-tecnologia-pio
- una capa de retórica mediática,… » ver todo el comentario