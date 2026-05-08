España da una lección a Europa: logra extraer cobre, plata y platino de residuos electrónicos con una tecnología pionera

España se sitúa a la vanguardia de la soberanía tecnológica europea y da una lección al continente. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM), perteneciente al CSIC, han marcado un hito en la denominada "minería urbana" al realizar con éxito la primera colada experimental de metales obtenidos a partir de basura electrónica.