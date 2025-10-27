edición general
1 meneos
7 clics

España bajo el agua: cerca de 10.200 infraestructuras críticas se encuentran en zonas de riesgo de inundación "Muy Grave"

El riesgo de inundación es el mayor peligro asociado al cambio climático que existe en España y que ocasiona graves pérdidas humanas, ecológicas y económicas. Cataluña, Galicia y el País Vasco son las comunidades autónomas más amenazadas. Persiste la falta de cultura de la emergencia, particularmente en las edificación de viviendas en zonas inundables, mientras la necesidad de protección se extiende a seis grandes categorías de infraestructuras críticas.

| etiquetas: cambio climático , españa
1 0 3 K -18 actualidad
6 comentarios
1 0 3 K -18 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Curioso que de esto no se hable, no vaya a ser que yo que sé, hunda el PIB de España y con ello de la eurozona
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#5 jajajaja buenísima esa de venir a marear y decir que no me marees para intentar molestarme jajaja la llevas repitiendo semanas y no funciona jajajaajaj daleeee hundid el meneo! tu puedes, esta es tu misión en la vida
0 K 20
cosmonauta #2 cosmonauta *
Habrá que llevarse todos los hospitales a la meseta


Lamina de inundación en 500 años. Todos calvos.
0 K 15
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 por 3 envíos de la misma fuente en 1 página de envíos? wow. A cada envío te metes en mis envíos y miras a ver cuantos hay?

Qué honor, que bueno que soy, que marcaje, impresionante. Gracias!
0 K 20
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Apréndete las normas, pero a mí no me marees con tus pedradas.
0 K 12

menéame