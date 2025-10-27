España bajo el agua: cerca de 10.200 infraestructuras críticas se encuentran en zonas de riesgo de inundación "Muy Grave"

El riesgo de inundación es el mayor peligro asociado al cambio climático que existe en España y que ocasiona graves pérdidas humanas, ecológicas y económicas. Cataluña, Galicia y el País Vasco son las comunidades autónomas más amenazadas. Persiste la falta de cultura de la emergencia, particularmente en las edificación de viviendas en zonas inundables, mientras la necesidad de protección se extiende a seis grandes categorías de infraestructuras críticas.