España aumenta un 25% las importaciones de cerdo en plena oleada de peste porcina en Europa

España ha incrementado casi un 25% las compras de cerdos vivos y productos derivados del porcino entre 2020 y 2024, en plena oleada de la peste africana en Europa. El problema radica en que tal y como ha advertido en varias ocasiones el ministerio de Agricultura y las propias organizaciones empresariales, se han estado produciendo "movimientos muy arriesgados y conductas imprudentes" con compras en áreas limítrofes a las afectadas. De todos ellos, Polonia fue el principal origen de las importaciones hacia nuestro país, con 1.6234,2 toneladas.