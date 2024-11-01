Por qué España aborda la migración de África de una forma radicalmente distinta a la de otros países europeos

España va a contracorriente del clima político que predomina entre los países occidentales en materia de migración y políticas relativas al continente africano. En un momento en el que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania están recortando sus presupuestos de ayuda al desarrollo, Madrid mantiene su compromiso con una expansión continua, aunque venga de un punto de partida más bajo que los demás. Esta semana, la capital española ha acogido una "conferencia mundial sobre personas de ascendencia africana" respaldada por la Unión Africana