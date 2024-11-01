edición general
Por qué España aborda la migración de África de una forma radicalmente distinta a la de otros países europeos

España va a contracorriente del clima político que predomina entre los países occidentales en materia de migración y políticas relativas al continente africano. En un momento en el que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania están recortando sus presupuestos de ayuda al desarrollo, Madrid mantiene su compromiso con una expansión continua, aunque venga de un punto de partida más bajo que los demás. Esta semana, la capital española ha acogido una "conferencia mundial sobre personas de ascendencia africana" respaldada por la Unión Africana

pepel #2 pepel
Cuestión de dinero, y algo de racismo.
Urasandi #4 Urasandi
#2 Pantone y dieta.
Supercinexin #1 Supercinexin
Porque en España no somos unos putos racistas de mierda, al contrario que el resto de países europeos de centro y norte de Europa que sí lo son, históricamente.
crycom #5 crycom
#1 No, porque Marruecos nos tiene cogido por los huevos y nos puede mandar todos los"ingenieros" que quiera.
#3 egon_
Porque geográficamente tenemos a África a tiro de piedra y lo más inteligente es tender puentes y consolidar alianzas.

Sumado a que no somos unos racistas como si lo son nuestros vecinos del norte.
