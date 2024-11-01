Por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio

[Los directores de Público, infoLibre, ctxt, El Plural o La Marea y cientos de firmas más] El miedo es la antesala del silencio y muchas voces públicas sienten miedo hoy en el Estado español. No podemos tolerarlo. Las y los abajo firmantes –periodistas, escritores, juristas, activistas, profesores, sindicalistas, artistas, ciudadanía y organizaciones sociales– pedimos a la sociedad civil y a las instituciones que protejan el espacio público...