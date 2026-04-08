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La escritora argentina Samanta Schweblin gana el millón de euros del premio Aena de Narrativa

La escritora argentina Samanta Schweblin gana el millón de euros del premio Aena de Narrativa

Después de dos meses de expectación y mucha polémica, la noche de este miércoles se ha desvelado quién ha ganado el primer premio Aena de Narrativa Hispanoamericana. La escritora argentina Samanta Schweblin ha sido anunciada como merecedora del millón de euros por Rosa Montero, presidenta del jurado, en una gala con cena en el Museo Marítimo de Barcelona, poco antes de que la ciudad celebre la gran fiesta literaria de Sant Jordi, el 23 de abril.

| etiquetas: samanta schweblin , premio aena , literatura , narrativa , millón
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1 comentarios
2 0 0 K 29 cultura
Feindesland #1 Feindesland
Quise apostar a que se lo daban a una mujer pero no encontré a nadie que apostase en mi contra.

xD xD xD
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menéame