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Los Escribano venden su participación en Indra y salen del consejo
Deshacen su posición, valorada en más de 1.300 millones, mientras negocian la venta de la empresa familiar con la SEPI
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#4
winstonsmithh
www.youtube.com/watch?v=8a_7gKQ6dAs
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#2
poxemita
Cuando se fue de Indra era con la intención volver a lanzar la fusión, compra o lo que sea.
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#5
buronix
Estos tios saben de la ostia que se viene y venden antes, listos son, tonto el que lo compre.
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#1
taSanás
Vaya circo han morando, y la sepi, silbando
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#3
ochoceros
#1
Blackrock y demás buitres tendrán que estar frotándose las manos muy fuerte, a sabiendas de que con los sobres adecuados el estado hará la vista gorda y se permitirá de todo.
Es nuestra idiosincrasia y lo saben
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