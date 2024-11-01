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Los Escribano venden su participación en Indra y salen del consejo

Los Escribano venden su participación en Indra y salen del consejo

Deshacen su posición, valorada en más de 1.300 millones, mientras negocian la venta de la empresa familiar con la SEPI

| etiquetas: indra , escribano , sepi
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5 comentarios
4 1 0 K 39 actualidad
#2 poxemita
Cuando se fue de Indra era con la intención volver a lanzar la fusión, compra o lo que sea.
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buronix #5 buronix
Estos tios saben de la ostia que se viene y venden antes, listos son, tonto el que lo compre.
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taSanás #1 taSanás
Vaya circo han morando, y la sepi, silbando
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ochoceros #3 ochoceros
#1 Blackrock y demás buitres tendrán que estar frotándose las manos muy fuerte, a sabiendas de que con los sobres adecuados el estado hará la vista gorda y se permitirá de todo.

Es nuestra idiosincrasia y lo saben :-P
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menéame