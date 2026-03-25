Escribano gana el pulso a Sánchez y seguirá en la presidencia de Indra

El Consejo de Administración de Indra ha confirmado la continuidad de Ángel Escribano en la presidencia de la compañía en un encuentro clave celebrado en la tarde de hoy. Se despejan así -al menos de momento- las incógnitas sobre el liderazgo de la principal tecnológica española. La continuidad de Escribano llega tras el bloqueo del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la operación de compra por parte de Indra de la empresa que el propio Escribano fundó junto a su hermano: Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Escribano continuará, pero las intenc