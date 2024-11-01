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Escena de apertura | Hasta que llegó su hora

Escena de apertura | Hasta que llegó su hora  

La famosa secuencia inicial de los tres pistoleros esperando la llegada del tren fue la última rodada en España, en la estación La Calahorra-Ferreira en los alrededores de Guadix, provincia de Granada. Esta estación se transformaría posteriormente en la película en la estación de ferrocarril de Flagstone, lugar al que ha de llegar la protagonista femenina, interpretada por Claudia Cardinale. El salón de Flagstone, que en realidad es el del poblado del oeste de La Calahorra, cerca de Guadix.

| etiquetas: hasta que llegó su hora , sergio leone , henry fonda , charles bronson
12 3 0 K 182 Escenakas
5 comentarios
12 3 0 K 182 Escenakas
  2. DocendoDiscimus #2 DocendoDiscimus
    Peliculón
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  3. woopi #3 woopi *
    #1 #2 ¡Peliculón y banda sonora espectacular! El buen cine es lo que tiene. Estaba viendo la escena y ya me olvidaba de que estaba en menéame. Si llega a estar la película entera la veo hasta el final... :-) Aunque ya la he visto muchas veces sigue teniendo magia.

    Por cierto, Fonda en un papel genial y brutal de villano cabrón que no pestañea ni matando a un niño. Claro que hoy en día y viendo el panorama de las guerras actuales, Fonda sería una hermanita de la caridad...
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  4. lolerman #4 lolerman
    #3 y unos temas que no pasan de moda como la especulacion y la expropiacion :troll:
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  5. Pertinax #5 Pertinax
    #3 De hecho, si mal no tecuerdo, es el primer papel de Fonda como villano. Y lo clava.
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menéame