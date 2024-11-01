Escena de apertura | Hasta que llegó su hora  

La famosa secuencia inicial de los tres pistoleros esperando la llegada del tren fue la última rodada en España, en la estación La Calahorra-Ferreira en los alrededores de Guadix, provincia de Granada. Esta estación se transformaría posteriormente en la película en la estación de ferrocarril de Flagstone, lugar al que ha de llegar la protagonista femenina, interpretada por Claudia Cardinale. El salón de Flagstone, que en realidad es el del poblado del oeste de La Calahorra, cerca de Guadix.