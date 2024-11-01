El escándalo de los vuelos espía británicos sobre Gaza. Documental completo (EN)  

Declassified presenta el primer documental sobre la complicidad de Gran Bretaña en el genocidio de Gaza, en el que se revelan las turbias misiones de espionaje aérea de Keir Starmer para Israel. ¿Qué tiene que ver una base británica en Chipre con el genocidio de Israel en Gaza. Declassified viajó a esta isla mediterránea para investigar los cientos de vuelos de espionaje que Keir Starmer envió sobre Gaza, que coincidieron con los ataques aéreos israelíes y el asesinato de cooperantes británicos.
| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , starmer , gran bretaña